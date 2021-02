V novi ugrabitvi na šoli v Nigeriji pogrešanih več sto deklet

Abuja, 26. februarja - Oboroženi moški so danes napadli šolski internat na severozahodu Nigerije in pri tem verjetno ugrabili več kot 300 deklet, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na navedbe enega od tamkajšnjih učiteljev in enega od staršev deklet. Policija je sporočila, da so oboroženci ugrabili 317 deklet.