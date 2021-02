EU leto po začetku pandemije bolj usklajena in pripravljena

Ljubljana, 26. februarja - Približno leto po razglasitvi pandemije covida-19 je EU na soočanje s to naddržavno krizo bolje pripravljena in usklajena, so se strinjali govorci današnje spletne razprave, ki jo je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. EU trenutno veliko upanja polaga v cepiva proti covidu-19, a se pri dobavi teh sooča s težavami.