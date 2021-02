Od sobote velja omejitev gibanja in prepoved zbiranja v obalno-kraški regiji

Ljubljana, 25. februarja - Vlada je na dopisni seji z odlokom določila, da bo od sobote v obalno-kraški regiji zbiranje ljudi prepovedano, gibanje pa omejeno na to regijo, pri čemer je vlada določila 12 izjem. Tokrat je prepovedala tudi vstop v regijo. Drugod ostaja omejitev zbiranja do 10 ljudi, gibanje v nočnem času je še vedno prepovedano povsod, so sporočili po seji.