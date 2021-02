Vrh EU za pospešitev cepljenja, zbliževanje stališč glede cepilnih potrdil

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 25. februarja - Voditelji članic EU so se danes zavzeli za pospešitev cepljenja proti covidu-19 ob opozorilih, da bodo prihodnji tedni še težki. Države zbližujejo stališča glede potrdil o cepljenju, ki so lahko nared do poletja, saj naj bi za njihovo pripravo potrebovali približno tri mesece. A številna politična vprašanja so še odprta.