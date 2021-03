Enoletne lekcije covida-19: Učinkovitega zdravila še ni, pomagajo si z remdesivirjem

Ljubljana, 3. marca - Pred letom dni so zdravniki iskali načine, kako z že obstoječimi zdravili zdraviti tudi covid-19. Danes imajo na voljo le eno protivirusno zdravilo, to je remdesivir. Zdravilo, ki so ga razvili za zdravljenje hepatitisa C, pozneje pa so ga uporabljali za ebolo, je doslej edino registrirano za zdravljenje covida-19. Pomembno je podporno zdravljenje.