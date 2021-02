Madžarska z več kot 4000 okužbami dnevno podaljšuje protikoronske ukrepe

Budimpešta, 25. februarja - Na Madžarskem so v minulih 24 urah potrdili 4385 novih okužb z novim koronavirusom. To je bistveno več kot v minulih dneh in pritrjuje ocenam, da je državo dosegel tretji val pandemije. Vodja kabineta premierja Viktorja Orbana Gergely Gulyas je zato danes sporočil, da bo vlada sedanje omejitve podaljšala vsaj še do 15. marca.