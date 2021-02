Omejitve pri vstopu v Slovenijo ostajajo, nekoliko spremenjen rdeči seznam držav

Ljubljana, 25. februarja - Vlada je s spremembami odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja pandemije covida-19 v sredo nekoliko spremenila rdeči seznam držav in seznam epidemiološko slabših držav. Ukrepi in omejitve pri vstopu v Slovenijo iz teh držav pa ostajajo nespremenjeni, so sporočili po seji vlade.