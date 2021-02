V Izraelu omogočili deljenje podatkov o necepljenih ljudeh z državnimi organi

Tel Aviv, 24. februarja - Izraelski parlament je danes sprejel zakon, v skladu s katerim bo lahko vlada z drugimi državnimi in lokalnimi organi delila informacije o ljudeh, ki se niso cepili proti covidu-19. Zakon določa, da lahko podatke uporabijo samo za to, da ljudi spodbudijo k cepljenju, so zatrdili v parlamentu.