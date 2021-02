V Srbiji naraščajo okužbe in smrti zaradi covida-19

Beograd, 24. februarja - Iz Srbije poročajo o naraščanju števila okužb z novim koronavirusom in smrti zaradi covida-19. Danes so poročali o 3460 novih okužbah in 17 umrlih bolnikih v zadnjih 24 urah. Epidemiolog in član kriznega štaba za boj proti epidemiji Predrag Kon je za petek napovedal morebitno odločitev o dodatnih ukrepih, a izpostavil pomen okrepitve cepljenja.