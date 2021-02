DeSUS bo Zorčiča obvestil, da je stranka v opoziciji; Erjavec se bo pogovoril s Simonovičem in Hršakom

Ljubljana, 18. februarja - DeSUS bo predsednika DZ Igorja Zorčiča posebej obvestil o tem, da je stranka v opoziciji. Tudi minister Jože Podgoršek te funkcije ne more več opravljati kot član DeSUS, je po seji vodstva povedal predsednik Karl Erjavec. Napovedal je pogovor s poslancema Brankom Simonovičem in Ivanom Hršakom in predlog za zamenjavo generalnega sekretarja DeSUS.