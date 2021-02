Taksisti od vlade z opozorilnimi aktivnostmi še naprej zahtevajo spremembo odloka

Ljubljana, 23. februarja - Taksisti z opozorilnimi aktivnostmi še naprej od vlade zahtevajo spremembo odloka, v skladu s katerim se morajo na vsake tri dni testirati na novi koronavirus. Prepričani so, da jih infrastrukturno ministrstvo s tem določilom kaznuje, ker nasprotujejo prihodu Uberja in podobnih prevoznikov v Sloveniji. Aktivnosti so pripravljeni stopnjevati.