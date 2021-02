Taksisti tudi danes z opozorilno vožnjo v središču Ljubljane

Ljubljana, 17. februarja - Sindikat taksistov in njihov krovni Sindikat delavcev prometa in zvez še naprej izražata nestrinjanje z zahtevanim testiranjem taksistov na okužbo z novim koronavirusom na vsake tri dni. Tudi danes so taksisti ponovili opozorilno vožnjo v središču Ljubljane, v četrtek pa se bodo sestali z resornim ministrom Jernejem Vrtovcem.