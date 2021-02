Taksisti pred srečanjem z ministrom opozorilne aktivnosti razširili po državi

Ljubljana, 18. februarja - Taksisti, združeni v okviru Sindikata taksistov pri Sindikatu delavcev prometa in zvez, danes nadaljujejo izražanje nestrinjanja z ukrepom obveznega testiranja na 72 ur. Svoje aktivnosti so razširili po državi in tako opozorilno vožnjo ob Ljubljani izvedli tudi v Mariboru, Celju in Kopru. Popoldan se sicer sestanejo z resornim ministrom Vrtovcem.