Pred začetkom sezone je treba najprej poskrbeti za tehnično brezhibnost motociklov

Ljubljana, 23. februarja - Motoristi bodo kmalu osedlali svoje jeklene konjičke in se podali novim dogodivščinam naproti. Ker pa so lahko prvi spomladanski kilometri zelo nevarni in polni pasti, so na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) pripravili nekaj nasvetov za varen začetek motoristične sezone. Motoristi najprej naj poskrbijo za tehnično brezhibnost svojih motociklov.