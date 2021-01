Najpogostejše kršitve v prometu zaradi prehitre vožnje

Nova Gorica, 20. januarja - Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so minule dni poostreno nadzirali varnost cestnega prometa na glavnih oz. regionalnih cestah na Severnem Primorskem. Ob tem so odkrili 80 kršiteljev, ki so prekoračili dovoljeno hitrost, največ med njimi je bilo voznikov osebnih vozil, so sporočili s PU Nova Gorica.