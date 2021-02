Vlada med nalogami za izboljšanje prometne varnosti izpostavlja tudi več prometne vzgoje

Ljubljana, 11. februarja - Vlada je obravnavala poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019. Med sistemskimi premiki za izboljšanje prometne varnosti, ki bodo dolgoročno uravnotežili to področje ne glede na gospodarske, družbene in politične vplive, izpostavlja tudi več prometne vzgoje in krepitev področja nadzora hitrosti.