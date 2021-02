Po mnenju gospodarstvenikov za spopadanje s krizo in izhod iz nje pomembna komunikacija

Maribor, 23. februarja - Podjetja so v času koronske krize morala močno prilagoditi svoje delovanje, za spopadanje s krizo in izhod iz nje pa je zelo pomembna komunikacija, so na spletnem dogodku Doba fakultete danes poudarili sogovorniki s področja gospodarstva in ekonomije. Ekonomist in dekan fakultete Rasto Ovin je za v prihodnje poudaril pomen pametnega investiranja.