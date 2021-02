V Levici vztrajajo pri povrnitvi izpada dohodka študentom

Ljubljana, 19. februarja - V Levici so prepričani, da bi moralo ministrstvo za delo kljub zvišanju minimalne urne postavke za dijaško in študentsko delo dijakom in študentom povrniti izpad dohodka zaradi po njihovih besedah prepoznega zvišanja. Pozivajo tudi k določitvi minimalne postavke za občasno delo upokojencev na enaki ravni, so sporočili danes.