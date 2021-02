Cigler Kralj napovedal zvišanje najnižje urne postavke za dijaško in študentsko delo

Ljubljana, 11. februarja - Minister za delo Janez Cigler Kralj je napovedal, da bo predvidoma še ta teden z objavo v uradnem listu določena nova najnižja urna postavka za dijaško in študentsko delo, in sicer pri 5,89 evra bruto. S tem se je odzval na očitke Levice in Študentske organizacije Slovenije, ki so opozarjali, da je "pozabil" na uskladitev z rastjo minimalne plače.