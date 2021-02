Od petka višja minimalna urna postavka za dijaško in študentsko delo

Ljubljana, 18. februarja - Ministrstvo za delo je v današnjem uradnem listu objavilo odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del za dijaško in študentsko delo. Najnižja postavka ne sme biti nižja od 5,89 evra. To določilo bo začelo veljati v petek.