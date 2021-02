Računsko sodišče izdalo predlog revizijskega poročila glede nakupa zaščitne opreme, datum izdaje poročila še neznan

Ljubljana, 18. februarja - Računsko sodišče je v ponedeljek v postopku revizije nabav zaščitne in medicinske opreme izdalo predlog revizijskega poročila, saj so prejšnji teden zaključili razčiščevalne sestanke z zavodom za blagovne rezerve, vlado ter ministrstvi za obrambo, gospodarstvo ter zdravje, so pojasnili za STA. Kdaj bi lahko izdali revizijsko poročilo, še ni znano.