Vesel: Pri 13 pogodbah za nakup zaščitne opreme bi bili lahko zaznani sumi kaznivega dejanja

Ljubljana, 30. decembra - Računsko sodišče je danes izdalo osnutek revizijskega poročila glede nabave zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije covida-19. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je v izjavi za medije dejal, da so danes policiji poslali dokument, v katerem so 13 izvedenih pogodb označili kot takšne, kjer bi lahko bili zaznani sumi kaznivega dejanja