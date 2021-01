Zavod za blagovne rezerve: Štiri priporočila računskega sodišča smo že izpolnili

Ljubljana, 6. januarja - Na Zavodu RS za blagovne rezerve so napovedali, da bodo na osnutek revizijskega poročila računskega sodišča o nakupih zaščitne opreme odgovorili v skladu s predvidenimi roki. Kot so pojasnili v odzivu za STA, je zavod dobil štiri priporočila, ki pa so jih z novim vodstvom že vzpostavili in izpolnili.