V Avstriji v dveh dneh na šolah opravili 1,3 milijona testov

Dunaj, 17. februarja - Na avstrijskih šolah so v ponedeljek in danes skupno opravili 1,3 milijona testov na okužbo z novim koronavirusom. Testi za domačo uporabo so okužbo potrdili pri 536 primerih, od tega pri 364 šolarjih in 172 učiteljih. Največ pozitivnih testov je bilo na Dunaju, sledi Spodnja Avstrija s 103 primeri, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.