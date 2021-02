Zaradi covida-19 izgubljenih 20,5 milijona let življenja

Ljubljana, 24. februarja - Epidemija bolezni covid-19 je povzročila veliko prezgodnjih smrti glede na pričakovano naravno življenjsko dobo. Po vsem svetu je bilo s tega vidika izgubljenih skupaj 20,5 milijona let življenja, od tega tri četrtine pri mlajših od 75 let, so izračunali znanstveniki. Ta izguba je dva- do devetkrat večja kot pri sezonski gripi.