V Veliki Britaniji bodo v okviru študije prostovoljce namerno okužili s koronavirusom

London, 17. februarja - V Veliki Britaniji bodo izvedli študijo, v okviru katere bodo prostovoljce namenoma okužili z novim koronavirusom, da bi lahko bolje razumeli ta patogen, so danes sporočili iz britanskega urada za poslovno, energijsko in industrijsko strategijo. V študijo nameravajo vključiti do 90 prostovoljcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.