Na osnutek zakona o varstvu okolja več kot 300 pripomb

Ljubljana, 17. februarja - Na ministrstvu za okolje in prostor so v času javne obravnave zakona o varstvu okolja zaznali relativno visok interes javnosti. Prejeli so okoli 310 pripomb, od tega nekaj več kot 100 vsebinskih. Za preučitev bodo potrebovali okoli tri tedne, zakon pa bi lahko bil za obravnavo na vladi pripravljen aprila ali maja, so pojasnili za STA.