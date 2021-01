Javna obravnava osnutka zakona o varstvu okolja do 11. februarja

Ljubljana, 22. januarja - Ministrstvo za okolje in prostor je javno obravnavo osnutka novega zakona o varstvu okolja podaljšalo do 11. februarja. Glede na kompleksnost zakona smo se odločili, da s tem omogočimo zainteresiranim javnostim dovolj časa za pripravo pripomb z namenom priprave kakovostnih rešitev, so danes sporočili z ministrstva.