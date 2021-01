Nevladniki ostro proti načrtovanemu izključevanju iz okoljskih postopkov

Ljubljana, 12. januarja - Nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja opozarjajo, da bodo s predvidenimi spremembami zakonov o urejanju prostora in o varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Brez varovalk v zakonih lahko pride do nepovratne škode za okolje in zdravje prebivalcev Slovenije, poudarjajo.