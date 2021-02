Dolinšek ob sprostitvah v športu poziva k spoštovanju ukrepov

Ljubljana, 16. februarja - S ponedeljkom se je šport v Sloveniji v omejenem obsegu vrnil v stare tirnice. "Na trenerjih in ponudnikih športnih programov pa je, da s spoštovanjem pravil ter omejitev pokažejo, da je športni sektor odgovoren in da šport nikoli ni bil in ne bo žarišče širjenja okužb," pravi državni sekretar za področje izobraževanja in športa Marjan Dolinšek.