Na volitvah v Kataloniji večino osvojile stranke, ki zagovarjajo neodvisnost

Barcelona, 15. februarja - Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Kataloniji so po več kot 99 odstotkih preštetih glasov večino sedežev v regionalnem parlamentu osvojile stranke, ki zagovarjajo neodvisnost Katalonije od Španije. V 135-članskem parlamentu so osvojile 74 poslanskih sedežev. Po volitvah so že zahtevale nov referendum o neodvisnosti.