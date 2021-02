V Kataloniji ob strogih zaščitnih ukrepih odprli volišča na parlamentarnih volitvah

Barcelona, 14. februarja - V španski regiji Katalonija so se danes ob 9. uri odprla volišča na predčasnih parlamentarnih volitvah, pri čemer zaradi epidemije covida-19 veljajo strogi zaščitni ukrepi. Pri vzpostavitvi volišč je prišlo zgolj do manjših zamud, do zdaj pa so se odprla že vsa.