Na volitvah v Kataloniji nizka udeležba

Barcelona, 14. februarja - Na regionalnih volitvah v Kataloniji beležijo nizko volilno udeležbo. Do 13. ure je na volišča prišlo 22,8 odstotka volilnih upravičencev, kar je približno 12 odstotnih točk manj kot na zadnjih volitvah leta 2017. Glasovali so tudi že vodilni kandidati glavnih treh strank, ki so pozvali k udeležbi na volitvah.