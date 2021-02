Portugalska podaljšala nadzor na meji s Španijo do marca

Lizbona, 13. februarja - Portugalska vlada je v petek sporočila, da bodo podaljšali nadzor na meji s sosednjo Španijo do 1. marca. Ukrep so uvedli januarja s ciljem preprečevanja širjenja bolezni covid-19. Danes pa so do 1. marca podaljšali tudi prekinitev letalskih povezav z Brazilijo in Veliko Britanijo.