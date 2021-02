Odbor za izobraževanje zavrnil vse sklepe glede podajanja soglasij vlade k razpisu za vpis

Ljubljana, 12. februarja - Odbor za izobraževanje je danes opravil razpravo o zapletih pri podajanju soglasja vlade k razpisu za vpis na visokošolske zavode. Pri tem je zavrnil predlagane sklepe poslancev LMŠ, SD, Levice in SAB, ki so zahtevali sejo. Poslanci koalicije so namreč ocenili, da ni bilo nič narobe, če si je vlada za razmislek o razpisu vzela nekaj več časa.