Odbor DZ ministrstvo pozval k pripravi in predstavitvi analize posledic šolanja na daljavo

Ljubljana, 12. februarja - Odbor za izobraževanje je opravil razpravo o zapiranju in odpiranju šol v času epidemije. Med drugim je sprejel sklep, s katerim je ministrstvu predlagal, naj v dveh mesecih opravi analizo doseženega znanja učencev in dijakov ter analizo posledic šolanja na daljavo in pripravi načrt ukrepov. Ministrstvo analizo sicer že pripravlja.