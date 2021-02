V Nemčiji mimo vrste cepili lokalne politike, policiste in duhovščino

Berlin, 12. februarja - V najmanj devetih nemških zveznih deželah so proti covidu-19 že cepili ljudi, ki še ne bi smeli biti na vrsti, so ugotovili preiskovalni novinarji nemške tiskovne agencije dpa. Pri tem so z odmerki cepiva, ki so ostali ob koncu dneva, med drugim cepili lokalne politike, duhovščino, gasilce in policiste.