V Slovenijo iz schengna po vseh običajnih poteh; brez testa ali karantene za tiste, ki so preboleli covid

Ljubljana, 13. februarja - Iz Avstrije, Italije in Madžarske bo od danes v Slovenijo možno vstopiti na vseh cestnih in železniških povezavah. Še vedno bodo prišleki potrebovali negativni test na koronavirus, če se bodo hoteli izogniti napotitvi v karanteno. Temu pa se bodo lahko izognili tudi vsi, ki so cepljeni proti covidu-19 ali ki so ga preboleli.