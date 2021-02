V EU podpisali uredbo o instrumentu za okrevanje in odpornost

Bruselj, 12. februarja - Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli in portugalski premier Antonio Costa, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, sta danes v Bruslju podpisala uredbo o vzpostavitvi instrumenta za okrevanje in odpornost. Zdaj lahko države članice tudi uradno vložijo nacionalne načrte za okrevanje, za kar imajo čas do konca aprila.