Vladna služba: Evropska komisija načrtov za okrevanje in odpornost še ni obravnavala

Ljubljana, 11. februarja - Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko poudarja, da Evropska komisija še ni obravnavala nobenega od načrtov za okrevanje in odpornost držav članic. Izpostavili so, da potekajo številna usklajevanja, sami načrti pa od Evropske komisije ne bodo dobili pozitivne ali negativne ocene, pač pa bodo potrjeni ali zavrnjeni.