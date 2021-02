Evropski parlament ta teden tudi o strategiji cepljenja in instrumentu za okrevanje

Bruselj, 8. februarja - Evropski poslanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju razpravljali in glasovali o instrumentu za okrevanje in odpornost za soočanje s posledicami pandemije covida-19 ter o izvajanju evropske strategije o cepljenju. Govorili bodo tudi o družbenih omrežjih in svobodi govora, med zunanjepolitičnimi temami pa bodo razmere v Rusiji in Mjanmaru.