V času ukrepov za omejevanje epidemije tudi upad premoženjskih kaznivih dejanj

Ljubljana, 14. februarja - Policija je novembra in decembra zaznala precejšen upad premoženjskih kaznivih dejanj glede na enako obdobje v preteklih letih. Na to so po ugotovitvah notranjega ministrstva v večji meri vplivali ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije covida-19. A če se je več kot prepolovilo število velikih tatvin, se je število kibernetskih napadov povečalo.