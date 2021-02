Prebolevniki okužbo dokazujejo s pozitivnim izvidom testa

Ljubljana, 12. februarja - Po odločitvi vlade se tistim, ki so covid-19 preboleli, v obdobju njihove imunosti ne bo treba testirati. Prebolevniki lahko to dokazujejo s pozitivnim izvidom brisa na prisotnost novega koronavirusa s PCR ali hitrim antigenskim testom. Če okužba ni bila potrjena s testiranjem, pa morajo dobiti potrdilo zdravnika, so pojasnili na ministrstvu.