Hojs: Od sobote ukinitev kontrolnih točk na notranjih schengenskih mejah

Ljubljana, 11. februarja - Prehajanje notranje schengenske meje bo od sobote mogoče na vseh mejnih prehodih, kontrolne točke se namreč ukinjajo, je danes na novinarski konferenci dejal notranji minister Aleš Hojs. Prav tako bo od sobote možen vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa na koronavirus za cepljene in tiste, ki so covid-19 preboleli.