PepsiCo s četrtletnimi rezultati presegel pričakovanja

New York, 11. februarja - Podjetje za proizvodnjo pijač in prigrizkov PepsiCo je v zadnjem lanskem četrtletju zabeležilo 1,85 milijarde dolarjev čistega dobička, potem ko se je v enakem obdobju lani ustavil pri 1,77 milijarde dolarjev. Prihodki so zrasli za 8,8 odstotka na 22,46 milijard dolarjev, medtem ko so analitiki menili, da ne bodo presegli 20 milijard dolarjev.