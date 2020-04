PepsiCo v prvem četrtletju povečal dobiček in prihodke

New York, 28. aprila - Podjetje za proizvodnjo pijač in hrane PepsiCo je v prvem četrtletju letošnjega leta s poslovnimi izidi preseglo pričakovanja analitikov tako glede rasti dobička kot tudi prihodkov. Njegove delnice so se posledično po objavi rezultatov podražile za 1,10 odstotka na 135,94 dolarja.