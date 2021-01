PepsiCo za neto ničelne izpuste do leta 2040

New York, 16. januarja - Ameriški proizvajalec pijač PepsiCo je povečal cilje na področju podnebju prijaznega poslovanja. Do leta 2030 želi absolutne izpuste v svoji dobavni verigi glede na leto 2015 zmanjšati za več kot 40 odstotkov. Do leta 2040 pa naj bi dosegel neto ničelne izpuste, je koncern zapisal na spletni strani.