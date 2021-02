Letošnji informativni dnevi v znamenju covida-19

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 11. februarja - Pandemija covida-19 je globoko spremenila ustaljene prakse v šolstvu in zaznamovala tudi letošnje informativne dneve. Konec tedna bodo učenci in dijaki namesto obiska šol in fakultet informacije o možnostih šolanja pridobivali kar doma "s kavča", saj bodo dnevi potekali virtualno na daljavo. Za bruce je na voljo 18.520 mest, za dijake 24.100.