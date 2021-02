Mlajši otroci v vrtce in šole, nekateri dijaki bojkotirali pouk na daljavo

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 9. februarja - Otroci prvega triletja so danes ponovno sedli v šolske klopi po vsej državi. Pouk je potekal nemoteno, tudi v regijah, kjer je še prejšnji teden potekal na daljavo. Otroci so se vrnili tudi v vrtce, a je bila prisotnost različna. Nekateri dijaki so nezadovoljstvo s tem, da morajo pouk spremljati preko računalniških zaslonov, izrazili z bojkotom.