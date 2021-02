Vrata odprlo več trgovin in storitev; testiranje ponekod težava

pripravila Martina Gojkošek

Ljubljana, 9. februarja - Po obsežnem testiranju zaposlenih, ki je potekalo celoten podaljšan konec tedna, so po Sloveniji vrata odprle dodatne trgovine in storitvene dejavnosti. Trgovci in kupci so zadovoljni, v OZS in TZS opozarjajo na težave pri dostopu do testiranj, ministrstvo pa šele išče rešitve za sofinanciranje testiranj za delodajalce.